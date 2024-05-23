Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 12:48
il içi tayin ilişik kesme ve göreve başlama

Arkadaslar istanbul il içi tayinim çikti ( şişliden adalara ) ilisik kesme ve goreve baslama kurban bayrami sonrasina mi kalir acaba fikriniz var mi? Veya semineri farkli bir ilde alirsak seminer sonrasi yapabilir miyiz?


bahçesaray
Memur
23 Mayıs 2024 14:00
kararnameyi müdür ne zaman size tebliğ ederse o gün ayrılırsınız.

hiiammia
Memur
23 Mayıs 2024 14:06

Takvimde ilişik kesme 14 Haziran itibarıyla, hemen kurban bayramı öncesi haftasonu olduğu için evet en erken bayramdan sonra seminerler olurken yani mantıken

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