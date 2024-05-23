Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2024 12:51
4Bli personelin istifa etme sınırlaması var mı
4b sözleşmeli personel kaç kere istifa edebilir. normal memur 2 kere diye biliyorum ama sözleşmeli personelde bu şekilde sınırlama var mı?

xing nanren
23 Mayıs 2024 12:59

sana sınırlama yok


Deryakoglu
23 Mayıs 2024 13:35
bence de
xing nanren, 2 saat önce

sana sınırlama yok

Toplam 2 mesaj

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