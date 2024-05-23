Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 13:13
Yeni Müfredat Eğitici Eğitimi
Yeni müfredat için başına göre eğitici eğitimleri yapılıyor. Yedekler de bu eğitimleri alıyor mu?

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