Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Mayıs 2024 13:33
Sözleşmeli personel maaşı

Arkadaşlar herkese merhaba bir sorum olacaktı, Ankara üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak başvuru yaparsam muhtemelen kazanırım çünkü puanım iyi. Ancak sorun şu ki büro personeli için kaç para verirler? Çünkü ben Ankara'da yaşamıyorum. Ankara'da kiralar 20 binden başlıyor. Bana 30 bin verecekler ise zaten basvurmanjn bir anlamı yok

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