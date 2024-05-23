Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 13:58
pansiyon nöbeti puan adaletsizliği
kadınlar 2 erkekler 1 puan alıyor bu adalet değil

eshil86
Aday Memur
23 Mayıs 2024 14:13

Ben erkek olarak ayda 7 nöbet tutarak ayda 1 puana alıyorum, zümrem olan kadın öğretmen arkadaşım ayda 1 nöbetle 2 puan alıyor her ay. Bu sene puanı bu şekilde beni geçti. Norm kadro fazlası ben oldum bu yüzden. Sözde kadın erkek eşitliği varmış. Ders programları nöbetler törenler neyi saysan yükün fazlası erkeklere, puanın fazlası ise kadınlara.


Dantesedmond
Aday Memur
23 Mayıs 2024 14:23
bu konuya bir el atmak lazım bence
eshil86, 20 dk. önce

Ben erkek olarak ayda 7 nöbet tutarak ayda 1 puana alıyorum, zümrem olan kadın öğretmen arkadaşım ayda 1 nöbetle 2 puan alıyor her ay. Bu sene puanı bu şekilde beni geçti. Norm kadro fazlası ben oldum bu yüzden. Sözde kadın erkek eşitliği varmış. Ders programları nöbetler törenler neyi saysan yükün fazlası erkeklere, puanın fazlası ise kadınlara.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl ici açıklanan illerMEB GYS TercihÖMK 22.05.2024 te Mecliste bu arada bazı maddeler basına sızmış !İki dilden dil tazminatı almakil içi kaçta açıklanır acep?Seminer online olsunKronik sabah depresyonu nasıl yok olur ?Ek Hizmet Puanı DavalarıÖmk Neden Paylaşılmıyor ?Yöneticilik bilgisine güvenenlere ithafen

Sözlük

müphem 1 kavram 1 güreş 1 19 Mayıs 2024 Gs ve fb futbol maçı 2 palmiye 2 crop 1 bandırma vapuru 2 kaplumbağa 1 Giyim tarzı 2 hayvansever 2

Son Haberler

Un yüklü kamyon Çoruh Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 2 yaralıCevdet Yılmaz: Yapay zeka çalışma hayatını derinden etkileyecekDestici: Başıboş köpeklerin uyutulmasını destekliyoruzEKPSS sonuçları açıklandıMB Kararı Sonrası Kredide Fırsat!

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri