Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Mayıs 2024 14:28
Sınıf değişikliği

Merhaba arkadaşlar ben tsk da görev yapan bir subayım ben daha önce psikaytrik ilaç kullandim ve kullanmaya devam ediyorum. İlaçlarımin ismi selectra ve aripa. Yakın zaman da periyodik muaneye giricem. Piyade komando olarak görev yapmaktayım. Sizce periyodik muane de komando olamaz ya da sınıf değişikliği olur mu bilginiz var mı arkadaşlar . Şimdiden teşekkür ederim.

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