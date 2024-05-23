Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 15:20
İSTANBUL MEB İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ HATASI

İstanbul meb il içi atamada ihtiyaç gösterdiği okulu tercih ettim.Fakat bugün okulu aradığımda biz ihtiyaç bildirmedik dediler. Ne yapmam gerekiyor bilgisi olan paylaşsın lütfen.


2ven
Şef
23 Mayıs 2024 15:24

tercih açıldıysa sistem yerleştirirse gidersiniz


conannn
Aday Memur
23 Mayıs 2024 15:29

İhtiyaç listesinde branşımda 1 tane İhtiyac vardı.Bugün okula atanan olmayınca okulu aradım. Biz ihtiyaç bildirmedik ilin hatası dediler

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