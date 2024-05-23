Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 15:24
Engelli öğretmen mazeret tayini

Ben yüzde 44 oranında engelli bir öğretmenim. Mazeret tayininde il dışı tayin isteyebilmem için hangi şartlar gerekli?


Dalaras
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 16:52

Bilgisi olan var mı arkadaşlar?


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
23 Mayıs 2024 20:33

Hocam heyet raporu lazım diye biliyorum.


Dalaras
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 21:04

Heyet raporunu aldım yüzde 44 engelli olduguma dair. Sadece bu rapora dayanarak il disi tayini isteyebilirmiyim?

Hukukcu-hoca, 2 gün önce

Hocam heyet raporu lazım diye biliyorum.


Kitap Dünyası
Şef
23 Mayıs 2024 21:44

Evet hocam, tayin döneminde okulunuza gidip işlettireceksiniz raporunuzu sonra gönül rahatlığıyla tayin isteyebilirsiniz

Dalaras, 2 gün önce

Heyet raporunu aldım yüzde 44 engelli olduguma dair. Sadece bu rapora dayanarak il disi tayini isteyebilirmiyim?


Dalaras
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 23:54

Yüzde 40 üzerinde engelli olmam yeterli degil mi hocam. Baska bir sart yok.

Kitap Dünyası, 2 gün önce

Evet hocam, tayin döneminde okulunuza gidip işlettireceksiniz raporunuzu sonra gönül rahatlığıyla tayin isteyebilirsiniz


Kitap Dünyası
Şef
24 Mayıs 2024 00:15

Evet hocam raporunuz varsa başka bir şeye bakılmıyor

Dalaras, 2 gün önce

Yüzde 40 üzerinde engelli olmam yeterli degil mi hocam. Baska bir sart yok.

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