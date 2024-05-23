Sağlık Bakanlığı Boşanma sonrası Tayin

Eş durumu tayini ile 10 ay önce İzmirden Karamana geldim. Bende (erkek olan taraf) eşimde, sağlık bakanlığında kadrolu sağlıkçıyız. Şu an anlaşmalı boşanma aşamasındayız yani kısa süre sonra boşanmış olacağım. Sormak istediğim Bi kaç soru var ama konu benim için önemli olduğundan dolayı sadece net bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.

1) Buraya eş durumuyla geldiğim için boşanma sonrası geldiğim ile yani İzmire dönmek istiyorum bu mümkün mü. Eş durumu mazeretim bittiği için Direkt dönebilir miyim yoksa boş kadro olması gerekiyor mu. Eğer gidebiliyorsam mahkeme sonucu ve tayin yazımı gönderince ne kadar süre de belli olur?

2) İzmire dönersem İl geneline düşüp nerde çalışacağım il sağlık tarafından mı belirlenecek yoksa direkt geldiğim noktaya dönebilir miyim?

3) Buraya geleli 10 ay oluyor, geri gitmek için bununla ilgili Bi süre kısıtlaması var mı?