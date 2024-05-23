Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


23 Mayıs 2024 15:30
Hayırlı Olsun... Ekpss Sınav Sonuçları Açıklandı.

Herkese hayırlı olsun...Bu sistemi uygulamaya alan Sn. Fatma Şahin hanımefendiye bir kez daha kendi adıma teşekkür ederim. Tüm bireylere adil ve eşit bir şans sağladığı için.

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