Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 16:13
İl içi norm fazlası

Atamalarda norm fazlasıyım kutucuğunun işlerliği nedir arkadaşlar ona rağmen çıkmadı benden yüksek puanlı atandı

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