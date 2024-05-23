Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2024 16:17
paem 8 aciklandimi
arkadaşlar paem 8 sinav sonucu açıklanmadı aciklanma tarihi 20 mayis degilmi

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEgm fetö idari soruşturmaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMaluliyet sonrası Gih-İdari polis ikilemi?Hamyo soruşturması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarPolisin çalışma şartları ve intiharı ile ilgili önergeİcralık polisler tek başlık

Sözlük

dekolte 1 Halka Arz 2 19 Mayıs 2024 Gs ve fb futbol maçı 1 bandırma vapuru 3 kağıt bardak 1 katillerin canilerin hapiste hafta sonu evci izne çıkması 1 şu an çalan şarkı 1 Giyim tarzı 3 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 7 müphem 1

Son Haberler

Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?Sınıf başkanlığı vaadini tutup dünya şampiyonu güreşçiyi okuluna getirdiSevgilisi terk etti, 'Allah kurtardı' pankartıyla lokma dağıttıŞanlıurfa'nın 3 ilçesinde kaçak trafolar tespit edildiTSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri