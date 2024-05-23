Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Mayıs 2024 16:27
Yeşil Pasaport Hakkında

Merhaba arkadaşlar.

Ankara'daki bir devlet üniversitesinde mediko ve kurum hekimi olarak çalışıyorum. Bu yıl 13 Eylül'de 3/1'ine düşüyor kademe ve derecem. Dolayısıyla yeşil pasaport almaya hak kazanıyorum. Ancak üniversitede işgal ettiğim kadro dececesi 5. 3. kadro derecesine inemezsem sanırım pasaport alamıyorum. bu durumu Personel Şube müdürü'ne ilettim, o da kadro istetti benim için, ki her yıl böyle kadro istemi oluyormuş. Ancak halen kadrom gelmedi. Bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaş oldu mu benim gibi? Ya da eğer gelmezse ne yapmam gerekiyor arkadaşlar.

Teşekkürler şimdiden.


14mühendis
Memur
23 Mayıs 2024 17:27
Gelmezse yapacağınız bir şey yok. Genelde kadro dereceleri geç veriliyor ve kıdem dereceleri ile orantılı ilerlemiyor.

lDeimosl
Genel Müdür
23 Mayıs 2024 17:45

İlginç. Ben Sağlık Bakanlığı?nda 3/1 olur olmaz aldım.

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