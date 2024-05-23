KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Mayıs 2024 17:26
KPSS lisans sınavı oturum bilgisi

Önceki KPSS döneminde lisans için genel yetenek genel kültür oturumuna başvuru yaptım sınava girdim. Buraya kadar normal. Sınav açıklandı her şey normal. Şimdi aradan iki yıl geçmiş ÖSYM sitesinde o sınavın kayıtlarına bakıyorum başvurularım kısmında KPSS lisans genel yetenek genel kültür görünüyor doğru. Ama sonuçlarım kısmında ÖABT oturumu olarak görünüyor çözülen sorular yine genel yetenek genel kültür kısmında ama oturum adı farklı. Var mı? Bunu yaşayan bilen?

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