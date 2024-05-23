Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


23 Mayıs 2024 17:49
Bilgisayar Mühendisinin kamera görüntülerini incelemesi

İl Milli Eğitim müdürlüğünde Bilgisayar Mühendisi olarak çalışmaktayım. Geçen hafta ildeki özel öğretim kurumlarının kamera ile denetimi yapılmasında görevlendirildim. Görevlendirilmenin dayanak noktası aşağıdaki yönetmelik. Ben bu işin Bilgisayar Mühendisinin işi olmadığını düşünüyorum. Bu konuda ne yapabilirim?

MADDE 27 ? (Değişik:RG-29/5/2014-29014)

(1) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Kurumlar, Genel Müdürlükçe veya Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda denetlenir.

(2) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen il millî eğitim müdür yardımcıları/il veya ilçe millî eğitim şube müdürleri veya diğer denetim yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde onayın alındığı aydan önceki geriye dönük olarak en az 90 günlük kamera kayıtlarını sunamayan ve/veya kamera kayıtlarında Engelli Birey Modülü üzerindeki eğitim saatleriyle kamera görüntüleri arasında uyuşmazlık bulunan kurumlara ödemenin yapılmış olması hâlinde, 652 sayılı Kanun Hükmün

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