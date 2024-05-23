Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Mayıs 2024 17:53
2018 de besi iptal etmiştim
şimdi nasıl açıyoruz hangisine başvurmak lazım bilgisi olan

Çok Yazılan Konular

2023-2 istifa sonrası açıktan atamayı kazananlar ÇKSY düştüler.Nöbette başka serviste görevlendirmeRandevu onaylamaAlt bölge ataması başvuruHaziran iller arası tayinSağlık Teknikeri(ameliyathane) ile Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeniYolluk ödenmesinin gecikmesiYeşil Pasaport HakkındaDerece/kademe

Sözlük

palmiye 2 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 7 dersi kaynatmak 1 kauçuk 1 şu an çalan şarkı 1 Giyim tarzı 3 güreş 1 müphem 1 hayvansever 3 olay yerinde iz bırakmamak için yapılması gerekenler 1

Son Haberler

Kütahya'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandıDolar günü 32,20 TL'den tamamladıDanıştay 10. Daire Başkanlığına İbrahim Topuz seçildiHakkari Belediye Başkanı Akış'ın 22,5 yıla kadar hapsi istendiOkuldan kaçarken sacın kolunu kestiği öğrenci ağır yaralandı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri