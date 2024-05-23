Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 18:21
Ömk bu seneye yetişir mi?

Kanunun çıkması gecikiyor. Acaba eylülde çıksa bu seneki sürece yetişir mi?


Özgürlükzamanı
Aday Memur
23 Mayıs 2024 18:29

Öğretmenlik meslek kanununun açıklanacağı tarih belli oldu, Öğretmenleri şaşırtacak değişiklikler gündemde

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmakta olan öğretmenlerin son zamanlardaki en önemli gündem maddesi öğretmenlik meslek kanunudur. Söz konusu Öğretmenlik Meslek Kanunu ile bakanlık tarih verdi. Peki öğretmenlik meslek kanunu ile ne gibi değişiklikler meydana gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak?

Geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin özellikle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik gibi kariyer basamaklarından öğretmenlerin ne şekilde yararlanabileceğini bizlere aktarmıştı.

Söz konusu kanunda yapılacak olan değişikliklerle öğretmenlik kariyer basamaklarındaki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için gerekli olan görev sürelerine düzenleme getirileceği ifade edildi. Bunun yanında söz konusu kanunla beraber öğretmenlere rotasyon gelebileceği ile ilgili paylaşımlar yapılmaktadır.

Öğretmene yönelik şiddete uygulanacak olan cezalar da söz konusu kanun içerisinde yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan sayısı bir milyondan fazla olan öğretmen camiasını yakından ilgilendirecek olan öğretmenlik meslek kanunu Bakanlığın vermiş olduğu tarih gereği 23 Mayıs Perşembe günü kamuoyu ile paylaşılacaktı.

Ancak söz konusu kanunla ilgili gün içerisinde herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Tahminlere göre söz konusu kanunda yapılacak olan değişiklikler ile ilgili önümüzdeki hafta kamuoyunu aydınlatacak bir toplantı düzenlenecektir.

Öğretmen Meb / ÖZEL HABER


NikimNik48
Aday Memur
23 Mayıs 2024 18:53

Bende herkes gibi aynı düşüncedeyim. Yani maliye büyük ihtimalle kabul etmiyor ve nasıl açıklayacaklarını düşünüyorlar. Ama emin olsunlar öğretmenler bu sefer yıllar geçsede unutmayacak.

Özgürlükzamanı, 2 saat önce

Öğretmenlik meslek kanununun açıklanacağı tarih belli oldu, Öğretmenleri şaşırtacak değişiklikler gündemde

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmakta olan öğretmenlerin son zamanlardaki en önemli gündem maddesi öğretmenlik meslek kanunudur. Söz konusu Öğretmenlik Meslek Kanunu ile bakanlık tarih verdi. Peki öğretmenlik meslek kanunu ile ne gibi değişiklikler meydana gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak?

Geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin özellikle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik gibi kariyer basamaklarından öğretmenlerin ne şekilde yararlanabileceğini bizlere aktarmıştı.

Söz konusu kanunda yapılacak olan değişikliklerle öğretmenlik kariyer basamaklarındaki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için gerekli olan görev sürelerine düzenleme getirileceği ifade edildi. Bunun yanında söz konusu kanunla beraber öğretmenlere rotasyon gelebileceği ile ilgili paylaşımlar yapılmaktadır.

Öğretmene yönelik şiddete uygulanacak olan cezalar da söz konusu kanun içerisinde yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan sayısı bir milyondan fazla olan öğretmen camiasını yakından ilgilendirecek olan öğretmenlik meslek kanunu Bakanlığın vermiş olduğu tarih gereği 23 Mayıs Perşembe günü kamuoyu ile paylaşılacaktı.

Ancak söz konusu kanunla ilgili gün içerisinde herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Tahminlere göre söz konusu kanunda yapılacak olan değişiklikler ile ilgili önümüzdeki hafta kamuoyunu aydınlatacak bir toplantı düzenlenecektir.

Öğretmen Meb / ÖZEL HABER


lutt
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 18:59

Yapmış olmak için yapılmış bir süreçti. Herkese geçmiş olsun.


arda011
Memur
23 Mayıs 2024 19:00

Şaşırdık mı? Hayır.


Velocıraptor
Genel Müdür
23 Mayıs 2024 19:01

sırf para için mi çıkması bekleniyor bu şeyin ...


DenEimaiEgo
Şef
23 Mayıs 2024 19:08

ÖMK hani bu hafta geliyordu?


mıcheal owen
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 19:09

Evet alan aldı sustu oturdu geride kalanlar ne olacak meçhul. Uzman olan bir kısımda artık başöğretmen olmaya yakın ses çıkarmaya başlar kısmet olursa.

Velocıraptor, 59 dk. önce

sırf para için mi çıkması bekleniyor bu şeyin ...


Anuşirvann
Genel Müdür
23 Mayıs 2024 19:26

Bence maliye sürelerin düşmesine izin vermiyor bu yüzden gecikiyor. Benim şahsi fikrim bu.


Özgürlükzamanı
Aday Memur
23 Mayıs 2024 19:28

ÖMK çıkamayacak kadar kötü ekonomi galiba

Toplam 9 mesaj

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