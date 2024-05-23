Ömk bu seneye yetişir mi?

Öğretmenlik meslek kanununun açıklanacağı tarih belli oldu, Öğretmenleri şaşırtacak değişiklikler gündemde

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmakta olan öğretmenlerin son zamanlardaki en önemli gündem maddesi öğretmenlik meslek kanunudur. Söz konusu Öğretmenlik Meslek Kanunu ile bakanlık tarih verdi. Peki öğretmenlik meslek kanunu ile ne gibi değişiklikler meydana gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak?

Geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin özellikle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik gibi kariyer basamaklarından öğretmenlerin ne şekilde yararlanabileceğini bizlere aktarmıştı.

Söz konusu kanunda yapılacak olan değişikliklerle öğretmenlik kariyer basamaklarındaki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için gerekli olan görev sürelerine düzenleme getirileceği ifade edildi. Bunun yanında söz konusu kanunla beraber öğretmenlere rotasyon gelebileceği ile ilgili paylaşımlar yapılmaktadır.

Öğretmene yönelik şiddete uygulanacak olan cezalar da söz konusu kanun içerisinde yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan sayısı bir milyondan fazla olan öğretmen camiasını yakından ilgilendirecek olan öğretmenlik meslek kanunu Bakanlığın vermiş olduğu tarih gereği 23 Mayıs Perşembe günü kamuoyu ile paylaşılacaktı.

Ancak söz konusu kanunla ilgili gün içerisinde herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Tahminlere göre söz konusu kanunda yapılacak olan değişiklikler ile ilgili önümüzdeki hafta kamuoyunu aydınlatacak bir toplantı düzenlenecektir.

Öğretmen Meb / ÖZEL HABER