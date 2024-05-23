Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 18:49
İlçe ve il zümrelerinden ses var mı?

Okullardaki kurul ve toplantıları 28'inde uzaktan yapın yazmışlar. Ancak ilçe ve il zümreleri ile ilgili bilgi bulamadım. Ne yapıyoruz?

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