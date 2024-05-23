Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 20:09
Ömk neden meclise gelmedi?

Normalde bu hafta meclise gelecekti ama henüz ses yok. Acaba maliye bakanlığı uzman ve başöğretmenlikte sürelerin düşmesine onay mı vermedi? Kulislerde ek ders artışına onay çıkmadığı söyleniyor. Sürelerin düşmesine de mi maliye karar veriyor acaba? Bir de rotasyon konusunda kararsızlık mı var acaba?


muallim_34
Genel Müdür
23 Mayıs 2024 20:13

Meclisin kapısı kapalıymış.Acilinca gelecekmiş..


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 20:23

Hocam bizim okulda sendikalı bir arkadaş maliye bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Galiba sürelerin düşmesi konusunda maliye istekli değil gibi. Ben olayı öyle anladım.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
23 Mayıs 2024 20:38

Maliye bakanlığı ile istişareler devam ediyor olabilir.


63fenci
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 21:06

Haksızlık yapacaklarsa hiç değişmesin.8 yılı dolan uzman öğretmen 16 yılı dolan başöğretmen olabilmeli


lutt
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 21:24

süperrr

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