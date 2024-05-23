Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2024 20:09
8. dönem Paem sonuçları ve yedek çağırma

Paem sonuçları açıklanmış 76 ile başarılı ama sıralamaya giremedim. Düdük çaldıktan sonra Kural değişti, tabii buna da sığınmak doğru olmaz elden gelen bu kadarmış. Sorum şu ki paem sıralaması kaçtan kapattı en son mi puan hakkında bilgisi olan var mı?

ikincisi yedek çağrım olur mu bu konuda bilgisi düşüncesi olan varmı teşekkürler.


Turkteamleon
Aday Memur
23 Mayıs 2024 20:43

78 ile kapattı dostum. Hakkında hayırlısı olsun bir sonrakine daha sağlam girersin inşallah

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