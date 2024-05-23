8. dönem Paem sonuçları ve yedek çağırma

Paem sonuçları açıklanmış 76 ile başarılı ama sıralamaya giremedim. Düdük çaldıktan sonra Kural değişti, tabii buna da sığınmak doğru olmaz elden gelen bu kadarmış. Sorum şu ki paem sıralaması kaçtan kapattı en son mi puan hakkında bilgisi olan var mı?

ikincisi yedek çağrım olur mu bu konuda bilgisi düşüncesi olan varmı teşekkürler.