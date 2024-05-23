Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 20:36
Ömkda başöğretmenlik süresi ne olur.?

Arkadaşlar benim tahminim 18 yılını dolduran öğretmenlerin hepsine başöğretmenlik verilir. Ama tabi maliye buna izin verir mi onu bilemem.


63fenci
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 21:10

Valla adaletli olsunlarda 8-16,9-18,10-20.Uzman öğretmenlikte bekleme süresi olmamalı.Yoksa çok haksızlık olacak


NikimNik48
Aday Memur
23 Mayıs 2024 21:37

Hiçbirşey yapmayacaklar. Neden hala meclise gelmedi ve neden hala saklanıyor anlamadınız mı??

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