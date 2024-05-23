Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Mayıs 2024 21:03
Yeni Kanun Teklifi Mecliste
Komando Olamaz Raporu Alan Uzman Çavuşlar Atılacak Peki Bunu İmzalayanlarin Gönlü Vicdanı Rahat mı yada Kulaklarınız Çınlıyor mu Durum Nedir???

Çok Yazılan Konular

Kara kuvvetleri 2024 tayin2024 KKK Uzman Çavuş TayinleriJandarma Maliye Subayı & Sahil Güvenlik İkmal Subayı2024 jandarma tayinleriYan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliOyak 64. Genel Kurul Toplantısı'nda 2023 Nema Oranı tahminleri???Maliye astsubayAskeri okuldan ayrılıp Jandarma ya girmekmilli savunma bakanlığı 1.829 işçi alımıSözleşmeli astsubay

Sözlük

Kamuda servis araçlarının kaldırılması 6 biyolojik çeşitlilik günü 1 şu an çalan şarkı 1 uçuk 1 kulağa su kaçması 2 palmiye 2 oyun 1 kauçuk 1 oz 2 Giyim tarzı 3

Son Haberler

Üsküdar'da bir kafede silahla ateş açıldı: 2 ölüÜniversite öğrencisini bıçaklayan kurye tutuklandıSahipsiz köpekler park halindeki araca zarar verdiAnne ve anneannesi kurtarıldı, 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiBürosunda uyuşturucu madde bulunan avukat gözaltına alındı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri