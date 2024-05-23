Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2024 21:46
Hukuksuzluk iddiası, Sungurlu Cezaevi müdürü Nami kars görevini kötüye kullanıyormuş

gördüğümüz haberlere göre sungurlu cezaevi müdürü nami karslı bundan sonra kimseye denetimli serbestlik vermiyorum diyerek hukuksuzluğa adım attığı iddiaları dolaşıyor, birçok haber ve sitemler var bu konuda, gerçektende cezaevleri hakkında birçok ihlaller ve haksızlıklar duyuyoruz, Cezaevlerindeki doluluğunda kapasitesinden çok fazla olduğunuda duymayan kalmadı,peki bu insanlar ne olacak? 15 kişilik koğuşta 30 kişi, 20 kişilik koğuşta 35 kişi vb gibi bunlar gerçekten büyük sorun toplumda nerdeyse herkesin adli sicil kaydı var, artık yargıda temiz bir sayfa açılmasını gerektiğini düşünüyorum, genç ve tecrübesiz hâkim savcıların verdiği kararlar yüzündende binlerce insan suçsuz yere yargılandı ceza aldı, 9.yargı paketinde mutlaka Cezaevlerindeki doluluğa yer verilmeli

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