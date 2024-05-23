Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 21:48
Sınavı erken bitirip konuşan öğrenci

Merhabalar hocalarım. Sınavda sadece adını yazıp 2 dakikada kağıdı veren ve geri kalan 38 dakikada sürekli arkadaşıyla konuşacak olan okuma yazması çok zayıf öğrenci var 7. Sınıf. Çocuğu BEŞ kere 'evladım sınav vaktindeyiz konuşma' diye uyardım, takmadı. Sonra yerini değiştirmesi yönünde BEŞ kere ' şu sıraya geç ' diye uyardım takmadı. Sonra o anki sinirle kafasına tokat atıp ensesinden tutmak suretiyle oturması gereken yere oturttum. Velisine şikayet etmiş yarın gelecekmiş gelsin konuşalım hiç sıkıntı yok. Nasıl bi çocuğu olduğunu anlar belki. Siz olsanız ne yapardınız.


Entellektüelizm
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 21:53
eskiden sınavı biteni gönderiyorduk bahçeye. nedense birden çıkarmama kararı alındı.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
23 Mayıs 2024 22:00

Vurmaniz yanlış olmuş. Veli şikayet edersem ceza alırsınız. Sınavi biten ogrenciyi dışarı gondermekte doğru değil başına bir iş gelse dersin ogretmeni sorumlu oluyor. Malesef çözümsüz durumlar


muro12
Aday Memur
23 Mayıs 2024 22:01

Evet dediğiniz yapılıyordu. Bir öğretmen arkadaşımız son 2 dakika kala 2 tane öğrenciyi sınav vakti dışarıya saldı durmadıkları için. O öğrenciler gidip dısardaki çocuklarla kavga ettiler ve burnu kanayan çocuklar oldu. Yani son 2 dakikada gerçekleşen hadiseye bakın. Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor.

Entellektüelizm, 1 saat önce
eskiden sınavı biteni gönderiyorduk bahçeye. nedense birden çıkarmama kararı alındı.

muro12
Aday Memur
23 Mayıs 2024 22:03

Evet maalesef çözümsüz durumlar. Artık kameranın görmediği yerlerde çocuklar birbirlerini kavga edip öldürseler dahi herhangi bir müdahalede bulunmayacağım başımıza bela geliyor sürekli. İstedikleri bu bize de çözüm bırakmadılar.

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Vurmaniz yanlış olmuş. Veli şikayet edersem ceza alırsınız. Sınavi biten ogrenciyi dışarı gondermekte doğru değil başına bir iş gelse dersin ogretmeni sorumlu oluyor. Malesef çözümsüz durumlar


b3rn4
Müsteşar
23 Mayıs 2024 22:14

Ben son dakikaya kadar kimsenin kağıdını almıyorum. Kağıdı önündeyken konuşana da tutanak tutuyorum.


westboy
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 22:35

Bizde de var bir tane. Böylesine tutanakta kar etmiyor hocam. Yeteri kadar uyarını yaptıysan, çaresizce diğer öğrencilerin sınavının içine etmesine katlanacaksın. Dışarı salsan, başına bir iş gelse senden sorarlar. Susması için yalvaracak değilsin ama müdahele ederek başına iş almışsın. Bence hemen şimdi bir tutanak hazırla. Çocuğu defalarca uyardığını, yerini değiştirmek istediğinde direndiğini, konuşmaya devam ederek sınavdaki diğer öğrencilerin başarısını etkilediğine dair. Tutanağa kendi fiziksel müdaheleni yazma. Veli gelirse olanları anlat ve tutanağı göster. Disiplin kuruluna sevkedeceğini söyle. Onlar sana aman hocam desinler. Tutanağı takmazsalar evrak kayıda sokup, disiplin kuruluna sevket. Şikayet etmeleri halinde müfettişe kendini savunacak somut bir delilin olur.


muro12
Aday Memur
23 Mayıs 2024 22:54

Sağolun hocam değerli görüşleriniz için.

westboy, 46 dk. önce

Bizde de var bir tane. Böylesine tutanakta kar etmiyor hocam. Yeteri kadar uyarını yaptıysan, çaresizce diğer öğrencilerin sınavının içine etmesine katlanacaksın. Dışarı salsan, başına bir iş gelse senden sorarlar. Susması için yalvaracak değilsin ama müdahele ederek başına iş almışsın. Bence hemen şimdi bir tutanak hazırla. Çocuğu defalarca uyardığını, yerini değiştirmek istediğinde direndiğini, konuşmaya devam ederek sınavdaki diğer öğrencilerin başarısını etkilediğine dair. Tutanağa kendi fiziksel müdaheleni yazma. Veli gelirse olanları anlat ve tutanağı göster. Disiplin kuruluna sevkedeceğini söyle. Onlar sana aman hocam desinler. Tutanağı takmazsalar evrak kayıda sokup, disiplin kuruluna sevket. Şikayet etmeleri halinde müfettişe kendini savunacak somut bir delilin olur.


majesteleri7
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 22:59

Ne hale geldi öğretmenlik şu başlığın açılması ve içeriğinde anlatılanlar bile eğitime hakarettir yazık bu millete

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