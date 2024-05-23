Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2024 21:50
Cezaevlerindeki doluluğa sizce nasıl bir çözüm bulacaklar?

Cezaevlerindeki doluluk,Cezaevlerindeki sağlık sorunları, Cezaevlerinde suçsuz insanlarında bulunması, ve Cezaevlerindeki baskı ve hak ihlalaleri artık büyük bir sorun haline geldiği biliniyor, Adli yargıda ki hatalar ve dikkatsizlikler yüzünden suçsuz ve haksız yere ceza alan çok kişi var, Cezaevlerinde birde ceza içinde ceza çekilmesinden yakınıyor herkes, 15 kişilik koğuşta 30 kişi kalması gibi vs. Hep boş yargı paketleri çıkarıp duruyorlar, Toplumda büyük bir AF beklentisi var sizce ne olacak görüşlerinizi alayım


Arizonalı
Memur
23 Mayıs 2024 22:15
ne afı kardeşim affede affede sokaklar teksas oldu, ülkede çok büyük güvenlik zaafiyeti var.

özge035
Aday Memur
23 Mayıs 2024 22:27

Ne zaman Af verdiler? 25 senedir Af çıkmadı ki türkiyede o yüzdenmi cezaevleri dolu ağzına kadar

Arizonalı, 1 saat önce
ne afı kardeşim affede affede sokaklar teksas oldu, ülkede çok büyük güvenlik zaafiyeti var.

KingDrummer
Şef
23 Mayıs 2024 22:34

Toplumda af beklentisi yok. Tam tersine cezaların artırılma beklentisi var.

Toplam 3 mesaj

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