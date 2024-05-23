Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 22:25
3 yıl şartı

Merhaba hocalarım 2022 eylül atamasıyım .2025 de eş durumu yapabilir miyim? 3 yılı doldurmam için Eylül ayını mı beklemem gerekir? Bu durumda ağustostaki yer değiştirmeyi kaçırır mıyım?

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