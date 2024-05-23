Polis olmanın pişmanlığı

Üniforma giymek dahi belli bir riski kabul etmek anlamına gelir. Şimdi arkadaşın ne yaşadığını bilmiyorsun , ailevi durumunu bilmiyorsun , maddi durumunu bilmiyorsun. Ancak memnun değilsen birak diye akıl verebiliyorsun. Sence ek görev olsun , çalıştığı yer olsun , çalıştığı saat olsun , hatta çalıştığı kişi olsun amirin iki dudağının arasında ki bir kişi bunu da bu kadar kafaya takiyorken imkanı olsa istifa etmez mi? Bakın polis intiharlarinin incelenmesi ve polisin sorunlarınin incelenmesi ile ilgili verilen önerge yine reddedildi. Bizi biz duymuyorken , bir eli yağda bir eli balda olan bürokratlarin bizi duymasi mümkün mü? Senin şimdi ek görevin yok , eee yaptığın iş uzmanlık gerektirdiği için mobing yok , maddi olarak kaygın yok , sokakta ki meslektaşından haberin yok!!! Nasıl olacak bu iş?

Üniforma giymek dahi belli bir riski kabul etmek anlamına gelir. Şimdi arkadaşın ne yaşadığını bilmiyorsun , ailevi durumunu bilmiyorsun , maddi durumunu bilmiyorsun. Ancak memnun değilsen birak diye akıl verebiliyorsun. Sence ek görev olsun , çalıştığı yer olsun , çalıştığı saat olsun , hatta çalıştığı kişi olsun amirin iki dudağının arasında ki bir kişi bunu da bu kadar kafaya takiyorken imkanı olsa istifa etmez mi? Bakın polis intiharlarinin incelenmesi ve polisin sorunlarınin incelenmesi ile ilgili verilen önerge yine reddedildi. Bizi biz duymuyorken , bir eli yağda bir eli balda olan bürokratlarin bizi duymasi mümkün mü? Senin şimdi ek görevin yok , eee yaptığın iş uzmanlık gerektirdiği için mobing yok , maddi olarak kaygın yok , sokakta ki meslektaşından haberin yok!!! Nasıl olacak bu iş?