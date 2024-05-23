Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2024 22:40
Polis olmanın pişmanlığı

Arkadaşlar bunu içtenlikle söylüyorum meslekten bir arkadasiniz kardesiniz olarak söylüyorum meslekten dışarıdan göründüğü gbi deil istifa etmenin yollarını arıyorum aileye ne derim onun cevabını arıyorum böyle meslek yok meslek deil bu kölelik resmen. Devriye ekiplerden çakma cevige verdiler bugün Sabah 5 te geldik ertesi gün Sabah 5 e kadar gorevliyiz aksamada kendi ekibimizle devriye ekiplere katilacaz ne yemek veriliyor ne birşey rezil rüsva olduk resmen yemin kepazelelikten başka birşey deil kazanamassaniz takmayın bosverin başka işlere yönelin Allah şahidim zamanın da beni bilgilendiren olsaydı bana yol gösteren olsaydı polisligin kapısından bile gecmezdim. Bunlar sadece tavsiye benim görüşüm hayat sizin hayatınız kararlar sizin kararlariniz Allah yolunuzu bahtinizi açık eylesin.


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
23 Mayıs 2024 23:04

şehir ne


Yeni polisis
Aday Memur
24 Mayıs 2024 00:55

İstanbul yemin ederim abi şaka gbi. 24 saat çalışmak ney Allah şahidim 1 ekmek domates salatalık la sabah kahvaltısı yaptık yemek bile vermiyorlar şimdi bu kolelikmi deilmi siz söyleyin normalde gececiydim ekstradan 1 gün fazla çalıştım karşılığı yok.Rezil kepaze oldum bu işte fabrikada çalıştım Allah şahidim olsun bu kadar kötü deildi.

OKYANUSÇİCEĞİ, Dün

şehir ne


foreverkings
Aday Memur
24 Mayıs 2024 00:58

buraya şimdi pomem/polis evi/şubelerde torpilli siyasi tanıdığı akrabası olup çalışan 8/5'ci polisler gelip aman bırakmayın böyle ekmek kapısı yok diye zırvalarlar. Gerçek polisler trafik/asayiş sahada vatandaşın göz önünde olanlar , sadece onlar yazsın gerçek polisler bunlardır. 3 senelik memurum en yakın zamanda fırsat oluşsun bırakıp gideceğim bu fırsatıda beklemiyorum kendim oluşturacağım bu rezillik ile yaşanmaz. bakın yaş 30 27 yaşında pomeme girdim 28de çıktık polis olduk 5 senelik özel sektör tecrübem var inanın özel sektör diye korkutulan yer bundan 1000 kat iyidir en azından servisin/yemegin/çalıştığın yer belli ne iş yaptığın belli son 1.5 senedir görev listemi birisine göstersem şaşırır her hafta bazen gün yer değişikliği ve düzensizlik daha neler yazarım neler neyse olacak arkadaşlara şimdiden başarılar ne desek te içeriye girmeden anlaşılmayan bir düzen var bu EGM'de.


foreverkings
Aday Memur
24 Mayıs 2024 01:02

EGM'de adalet ve düzen arıyorsan içeriden sağlam torpilin olacak kardeşim bunun dışı full amelelik

Yeni polisis, Bugün

İstanbul yemin ederim abi şaka gbi. 24 saat çalışmak ney Allah şahidim 1 ekmek domates salatalık la sabah kahvaltısı yaptık yemek bile vermiyorlar şimdi bu kolelikmi deilmi siz söyleyin normalde gececiydim ekstradan 1 gün fazla çalıştım karşılığı yok.Rezil kepaze oldum bu işte fabrikada çalıştım Allah şahidim olsun bu kadar kötü deildi.


Yeni polisis
Aday Memur
24 Mayıs 2024 01:09

Öyle abi yemin ederim ben böyle bir işkence görmedim 24 saat ney Allah aşkına 34 saat 1 gün çalışmak ney bu nasıl bir sistem.Sokaktaki köpek kadar değerimiz yok yemin ediyorum ne öğle ne akşam yemekte vermediler yerde uzak gidip bı yerden yemek yiyelim valla zulüm bu insanlara yapılan zulmden başka birşey deildir. Yeni memurum ben nasıl soğudum bu kölelikten messlek demiyorum meslek deil bu. İğne ucu kadar bir firsat çıkarsa ki çıkacak inşallah saniye deil 1 salise durmadan valizimi almadan kaçıp gidcem Allah şahidim olsun Ben böyle haksizizligin adaletsizligin diz boyu olduğu bir iş görmedim Allah şahidim olsun.

foreverkings, Bugün

buraya şimdi pomem/polis evi/şubelerde torpilli siyasi tanıdığı akrabası olup çalışan 8/5'ci polisler gelip aman bırakmayın böyle ekmek kapısı yok diye zırvalarlar. Gerçek polisler trafik/asayiş sahada vatandaşın göz önünde olanlar , sadece onlar yazsın gerçek polisler bunlardır. 3 senelik memurum en yakın zamanda fırsat oluşsun bırakıp gideceğim bu fırsatıda beklemiyorum kendim oluşturacağım bu rezillik ile yaşanmaz. bakın yaş 30 27 yaşında pomeme girdim 28de çıktık polis olduk 5 senelik özel sektör tecrübem var inanın özel sektör diye korkutulan yer bundan 1000 kat iyidir en azından servisin/yemegin/çalıştığın yer belli ne iş yaptığın belli son 1.5 senedir görev listemi birisine göstersem şaşırır her hafta bazen gün yer değişikliği ve düzensizlik daha neler yazarım neler neyse olacak arkadaşlara şimdiden başarılar ne desek te içeriye girmeden anlaşılmayan bir düzen var bu EGM'de.


bomba uzmanı
Aday Memur
24 Mayıs 2024 11:59

yoo, bırakabilirsin. kimse kimseyi zorla çalıştırmıyor. istifa et memlekete dön...

foreverkings, Bugün

buraya şimdi pomem/polis evi/şubelerde torpilli siyasi tanıdığı akrabası olup çalışan 8/5'ci polisler gelip aman bırakmayın böyle ekmek kapısı yok diye zırvalarlar. Gerçek polisler trafik/asayiş sahada vatandaşın göz önünde olanlar , sadece onlar yazsın gerçek polisler bunlardır. 3 senelik memurum en yakın zamanda fırsat oluşsun bırakıp gideceğim bu fırsatıda beklemiyorum kendim oluşturacağım bu rezillik ile yaşanmaz. bakın yaş 30 27 yaşında pomeme girdim 28de çıktık polis olduk 5 senelik özel sektör tecrübem var inanın özel sektör diye korkutulan yer bundan 1000 kat iyidir en azından servisin/yemegin/çalıştığın yer belli ne iş yaptığın belli son 1.5 senedir görev listemi birisine göstersem şaşırır her hafta bazen gün yer değişikliği ve düzensizlik daha neler yazarım neler neyse olacak arkadaşlara şimdiden başarılar ne desek te içeriye girmeden anlaşılmayan bir düzen var bu EGM'de.


sinanpolat22
Şef
24 Mayıs 2024 12:17
insan bir şeyleri garanti etmeden bırakabilir mi? mecburen de olsa katlanıyor işte. rütbeli misin yoksa torpilli misin bilmiyorum ama halinden memnun olduğun çok belli.
bomba uzmanı, 1 saat önce

yoo, bırakabilirsin. kimse kimseyi zorla çalıştırmıyor. istifa et memlekete dön...


bomba uzmanı
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:23

rütbeli değilim, polis memuruyum. bomba uzmanıyım. 20 yıldır da hendek barikat senin, Suriye benim. Şırnak Mardin v.s dolaştım. hiç bir zamanda durumumdan şikayet etmedim

sinanpolat22, 51 dk. önce
insan bir şeyleri garanti etmeden bırakabilir mi? mecburen de olsa katlanıyor işte. rütbeli misin yoksa torpilli misin bilmiyorum ama halinden memnun olduğun çok belli.

Ador42
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:24
arkadaşın bomba imha dan ekstrası da vardır tabi gecede de yerlerinde rahatça uyuduğu için böyle atıp tutması normal
bomba uzmanı, 1 saat önce

yoo, bırakabilirsin. kimse kimseyi zorla çalıştırmıyor. istifa et memlekete dön...


bomba uzmanı
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:28

bu aralar bomba işi çok olmadığı için dediğin doğru. Ama doğu güneydoğu olaylarında günde 35 bomba çıkarken kurs açıldı, kurs açılacak sayıda başvuru bile gelmedi. ben başvurduğumda ise henüz tazminat yoktu. yani herkes olaya sizin gibi parası fazla gözü ile bakmıyor

Ador42, 44 dk. önce
arkadaşın bomba imha dan ekstrası da vardır tabi gecede de yerlerinde rahatça uyuduğu için böyle atıp tutması normal

Ador42
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:31
ya kral bahsettigin olay hendek zamanı ise merak etme bende biliyorum açılan kursa da isim vermemize rağmen alınmadık yani burada ahkam kesmene gerek yok yukarıdaki arkadaşın söylediği doğru polislik trafik ve asayişdir, kalanı yatar , senin gibi meslektaşlar da kendi işlerinin çok zor olduğunu dışarısınin kolay olduğunu hep yer dışarıdaki polisler ile yer değiştirmek istediğini söylerler ama daha gönüllü gelen görmedim emekli olana kadar da görmem muhtemelen
bomba uzmanı, 40 dk. önce

bu aralar bomba işi çok olmadığı için dediğin doğru. Ama doğu güneydoğu olaylarında günde 35 bomba çıkarken kurs açıldı, kurs açılacak sayıda başvuru bile gelmedi. ben başvurduğumda ise henüz tazminat yoktu. yani herkes olaya sizin gibi parası fazla gözü ile bakmıyor


foreverkings
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:39

Geldi gene dediğim tiplerden biri

bomba uzmanı, 1 saat önce

yoo, bırakabilirsin. kimse kimseyi zorla çalıştırmıyor. istifa et memlekete dön...


85200258
Genel Müdür
24 Mayıs 2024 12:43
Üniforma giymek dahi belli bir riski kabul etmek anlamına gelir. Şimdi arkadaşın ne yaşadığını bilmiyorsun , ailevi durumunu bilmiyorsun , maddi durumunu bilmiyorsun. Ancak memnun değilsen birak diye akıl verebiliyorsun. Sence ek görev olsun , çalıştığı yer olsun , çalıştığı saat olsun , hatta çalıştığı kişi olsun amirin iki dudağının arasında ki bir kişi bunu da bu kadar kafaya takiyorken imkanı olsa istifa etmez mi? Bakın polis intiharlarinin incelenmesi ve polisin sorunlarınin incelenmesi ile ilgili verilen önerge yine reddedildi. Bizi biz duymuyorken , bir eli yağda bir eli balda olan bürokratlarin bizi duymasi mümkün mü? Senin şimdi ek görevin yok , eee yaptığın iş uzmanlık gerektirdiği için mobing yok , maddi olarak kaygın yok , sokakta ki meslektaşından haberin yok!!! Nasıl olacak bu iş?
bomba uzmanı, 1 saat önce

yoo, bırakabilirsin. kimse kimseyi zorla çalıştırmıyor. istifa et memlekete dön...


bomba uzmanı
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:44

hacım benim iş kolay seninki zor modunda değilim. her işin her branşın kendince zorluğu var. Ben sadece köyden çıkıp polis olmuş birisi olarak hayatımdan memnunum, onu ifade etmek istedim.

Ador42, 37 dk. önce
ya kral bahsettigin olay hendek zamanı ise merak etme bende biliyorum açılan kursa da isim vermemize rağmen alınmadık yani burada ahkam kesmene gerek yok yukarıdaki arkadaşın söylediği doğru polislik trafik ve asayişdir, kalanı yatar , senin gibi meslektaşlar da kendi işlerinin çok zor olduğunu dışarısınin kolay olduğunu hep yer dışarıdaki polisler ile yer değiştirmek istediğini söylerler ama daha gönüllü gelen görmedim emekli olana kadar da görmem muhtemelen

Ragıp Gelibolu
Memur
24 Mayıs 2024 12:51

Güzel kardeşim gerçekten orda-burda- şurda çalışma farketmeden söylüyorum.

Çok Zor meslek.

İstifa edebilecek olanra gıpta ile bakıyorum.

Ama eğer maddi özgürlük yoksa istifa etmeden önce kazanman gerekir.

hatta istifa öncesi ücretsiz izin almayı denemeyi öneririm.

Hiçbir bilgi birikim, meslek, yapacağı iş planlamadan istifa etmek kör dövüşü gibi olur.

Allah yardımcın olsun


Ador42
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:53
malesef sen o moddasın bırak memleketine dön diyecek kadar kendini düşünen meslektaşı ile empati yapamayan birisin malesef , umarım o arkadaşın yaşadıklarını yaşayarak tecrübe etmezsin emlatinin ne olduğunu
bomba uzmanı, 24 dk. önce

hacım benim iş kolay seninki zor modunda değilim. her işin her branşın kendince zorluğu var. Ben sadece köyden çıkıp polis olmuş birisi olarak hayatımdan memnunum, onu ifade etmek istedim.

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