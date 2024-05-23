Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2024 22:40
Polislik başvurusu

Arkadaşlar bunu içtenlikle söylüyorum meslekten bir arkadasiniz kardesiniz olarak söylüyorum meslekten dışarıdan göründüğü gbi deil istifa etmenin yollarını arıyorum aileye ne derim onun cevabını arıyorum böyle meslek yok meslek deil bu kölelik resmen. Devriye ekiplerden çakma cevige verdiler bugün Sabah 5 te geldik ertesi gün Sabah 5 e kadar gorevliyiz aksamada kendi ekibimizle devriye ekiplere katilacaz ne yemek veriliyor ne birşey rezil rüsva olduk resmen yemin kepazelelikten başka birşey deil kazanamassaniz takmayın bosverin başka işlere yönelin Allah şahidim zamanın da beni bilgilendiren olsaydı bana yol gösteren olsaydı polisligin kapısından bile gecmezdim. Bunlar sadece tavsiye benim görüşüm hayat sizin hayatınız kararlar sizin kararlariniz Allah yolunuzu bahtinizi açık eylesin.


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
23 Mayıs 2024 23:04

şehir ne

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