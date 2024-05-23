KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Mayıs 2024 23:05
Plastik Teknolojisi

Merhaba arkadaşlar,

Plastik teknolojisi tercihleri ile ilgili bu başlık altında toplanabiliriz.

Ayrıca Küçükçekmece ve Pendikte bulunan okullarda görev yapan plastik teknolojisi öğretmenlerimiz varsa bilgi verebilirler mi?

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