Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 23:11
İl içi atama ayrılış işlemleri

Aynı ilçenin farklı bir okuluna tayinim çıktı. İlk kez il içi yaptığım için hangi işlemlerin yapılacağını bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

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