Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2024 23:20
Bekçi maaşlarına iyileştirme yapılacağı duyumu

Bekçi maaşı 48 bine çıkacakmış diye bir sürü haber var polise bir şey yok mu


xLmx
Şef
23 Mayıs 2024 23:41
yok

hakkan1
Aday Memur
23 Mayıs 2024 23:46
haber doğru. gece 8 saat mesai 1+1 48 bin tl maaş olacakmış.

Android60
Genel Müdür
24 Mayıs 2024 00:39

Şaka gibi ben 20 yıllık polisim 48 almıyorum


Vedelii
Şef
24 Mayıs 2024 01:30
Temmuz ayında %18 enflasyon farkı v.s. oluşsa 48i rahat görürler. Bunda şaşıracak birşey yok ki.

yinemiamcalar
Memur
24 Mayıs 2024 01:31

Temmuz zammı değil mi


Police4510
Aday Memur
24 Mayıs 2024 05:00
bu kadar saf olmayın lütfen temmuz zammından sonrasını bahsediyorlar
Android60, Bugün

Şaka gibi ben 20 yıllık polisim 48 almıyorum


Police4510
Aday Memur
24 Mayıs 2024 05:01
temmuz zammından sonra alacağın para 57den aşağı değil seninde
Android60, Bugün

Şaka gibi ben 20 yıllık polisim 48 almıyorum


Sbz1dftd
Aday Memur
24 Mayıs 2024 06:35
polisin maaşını asgari ücret yapın sizde rahatlayın biz de

zorta
Aday Memur
24 Mayıs 2024 08:07

57 ne la? sallama. 53 ü geçen polis maaşı olmaz. alacağın zam %18 civarı.

Police4510, 8 saat önce
temmuz zammından sonra alacağın para 57den aşağı değil seninde

mratanamayan
Aday Memur
24 Mayıs 2024 09:32

48 lira temmuz zammında olacak zaten şuan 39 küsür alıyorlar temmuzda yüzde 20 gelecek


koruma1903
Şef
24 Mayıs 2024 09:51
temmuzda alacakları maaşı şimdiden haber yapıp milletin tepkisini çekmeye çalışıyor art niyetli şerefsizler şimdi ek zam almışlar gibi.

iamapoliceman
Daire Başkanı
24 Mayıs 2024 10:25
tweterde yazılanları görünce ana avrat sövesin geliyor. malum meslek grubu yine bizle kıyaslıyor kendini. sanki atomu bölmüşcesine böbürlenmeler felan yorumları görseniz kafayı yersiniz.
koruma1903, 3 saat önce
temmuzda alacakları maaşı şimdiden haber yapıp milletin tepkisini çekmeye çalışıyor art niyetli şerefsizler şimdi ek zam almışlar gibi.

-KING9
Genel Müdür
24 Mayıs 2024 11:35

nerdeyse polis kadar aliyolar zaten . neyin iyilestirmesi :)))

en az yarisi da torpille girenler .


-KING9
Genel Müdür
24 Mayıs 2024 11:38

ogretmenler demi?

bayram tatil seyran tatil. kar yagdi tatil. tipi cikti tatil. mudure saldirdilar yine tatil is birakma .... milli bayramlar tatil. en az 2- 2.5 ay yaz tatil.

ustune ustluk egitemedikleri kertenkele tiplileri sokaklarda goruyoruz.

iamapoliceman, 3 saat önce
tweterde yazılanları görünce ana avrat sövesin geliyor. malum meslek grubu yine bizle kıyaslıyor kendini. sanki atomu bölmüşcesine böbürlenmeler felan yorumları görseniz kafayı yersiniz.

Gallahue
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:40
Ek derslerle beraber polis kadar aliyolar zaten gak tatil guk tatil dünyanın en kıyak mesleği. Çoğu okulda öğretmenlerin pazartesi ya da cuması boş.
-KING9, 2 saat önce

ogretmenler demi?

bayram tatil seyran tatil. kar yagdi tatil. tipi cikti tatil. mudure saldirdilar yine tatil is birakma .... milli bayramlar tatil. en az 2- 2.5 ay yaz tatil.

ustune ustluk egitemedikleri kertenkele tiplileri sokaklarda goruyoruz.

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