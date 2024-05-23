Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mayıs 2024 23:20
bekçi polis maaş
Bekçi maaşı 48 bine çıkacakmış diye bir sürü haber var polise bir şey yok mu

xLmx
Şef
23 Mayıs 2024 23:41
yok

hakkan1
Aday Memur
23 Mayıs 2024 23:46
haber doğru. gece 8 saat mesai 1+1 48 bin tl maaş olacakmış.

Android60
Genel Müdür
24 Mayıs 2024 00:39

Şaka gibi ben 20 yıllık polisim 48 almıyorum

Toplam 3 mesaj

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