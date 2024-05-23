Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 23:32
Ek ders

arkadaşlar 4 aydır 106 TL den yatan ek ders bu ay 98 TL den yatacak. vergi dilimine girmedim henüz. sebebi ne bu farklılığın


Sempatikbiri95
Aday Memur
24 Mayıs 2024 00:39

Brüt 106 net 98

Toplam 1 mesaj

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