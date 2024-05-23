Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 23:33
Semineri başka ilde almak

hocalarım semineri başka ilde almak istediğimizde sadece il ve ilçe seçebiliyoruz okul neye göre belirleniyor yani ücra bir yere de çıkabilir mi o zaman?


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
23 Mayıs 2024 23:49

hocam dilekçenizi semineri almak istediğiniz okula veriyorsunuz, okula kadar siz seçebilirsiniz, seminer zamanı gelmeden semineri alacağınız okulla iletişime geçmenizi öneririm


mervegunes25
Aday Memur
23 Mayıs 2024 23:58
hocam öncelikle cevabınız için teşekkürler. başvuruları veri.meb.gov.tr den alıyorlar ve sadece il ilçe seçilebiliyor formda. Galiba ilçe milli eğitim müdürlükleri öğretmenleri okullara dağıtacak biz seçemiyoruz olarak anladım ben
Ahmet Kaleli, 1 saat önce

hocam dilekçenizi semineri almak istediğiniz okula veriyorsunuz, okula kadar siz seçebilirsiniz, seminer zamanı gelmeden semineri alacağınız okulla iletişime geçmenizi öneririm


Kitap Dünyası
Şef
24 Mayıs 2024 00:16

Sonuçlar nereden açıklanacak hocam

mervegunes25, 1 saat önce
hocam öncelikle cevabınız için teşekkürler. başvuruları veri.meb.gov.tr den alıyorlar ve sadece il ilçe seçilebiliyor formda. Galiba ilçe milli eğitim müdürlükleri öğretmenleri okullara dağıtacak biz seçemiyoruz olarak anladım ben
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