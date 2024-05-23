Semineri başka ilde almak

hocam öncelikle cevabınız için teşekkürler. başvuruları veri.meb.gov.tr den alıyorlar ve sadece il ilçe seçilebiliyor formda. Galiba ilçe milli eğitim müdürlükleri öğretmenleri okullara dağıtacak biz seçemiyoruz olarak anladım ben

hocam öncelikle cevabınız için teşekkürler. başvuruları veri.meb.gov.tr den alıyorlar ve sadece il ilçe seçilebiliyor formda. Galiba ilçe milli eğitim müdürlükleri öğretmenleri okullara dağıtacak biz seçemiyoruz olarak anladım ben