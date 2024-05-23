Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Mayıs 2024 23:36
Yol Harcırahı Hakkında
merhaba kendim kadrolu memurum, eşim KPSS ile ilk defa atması yapılarak farklı bir ilde sözleşmeli memur olarak işe başladı, dolayısı ile ben de eş mazeret ataması dilekçesi verdim dilekçe sonu eşimin bulunduğu ile giderken yol harcırahını tam mı, yarım mı alırım.

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