Yol Harcırahı Hakkında

merhaba kendim kadrolu memurum, eşim KPSS ile ilk defa atması yapılarak farklı bir ilde sözleşmeli memur olarak işe başladı, dolayısı ile ben de eş mazeret ataması dilekçesi verdim dilekçe sonu eşimin bulunduğu ile giderken yol harcırahını tam mı, yarım mı alırım.

merhaba kendim kadrolu memurum, eşim KPSS ile ilk defa atması yapılarak farklı bir ilde sözleşmeli memur olarak işe başladı, dolayısı ile ben de eş mazeret ataması dilekçesi verdim dilekçe sonu eşimin bulunduğu ile giderken yol harcırahını tam mı, yarım mı alırım.