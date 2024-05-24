il içi iptal/ il dışına başvuru (önemi bilgi verirseniz sevinirim)

Merhaba arkadaşlar

İl içi atama döneminde tercih yaptım ve tayinim çıktı.

Fakat değişen bir durumdan dolayı İl Dışı atmasına başvurmam gerekiyor. Bunun için yapabileceğim bir şey var mı ?

İl içini iptal etmek veya il dışına başvurmanın bir yolu ?

(sağlık özrü değil) çok önemli benim için.