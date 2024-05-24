Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Mayıs 2024 02:04
İl dışı atamada 3 yıl şartı kaldırılsın

İl dışı atamada 3 yıl şartı kaldırılsın

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