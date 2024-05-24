Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


24 Mayıs 2024 02:16
Konuşarak Öğren nasıl bir site?

Konuşarak Öğren tarzında bir İngilizce konuşma uygulamasını deneyen arkadaşlar varsa yorumlarını merak ediyorum. Fiyat olarak diğerlerine göre daha uygun olması ve yorumları nedeniyle merak ettim gerçekten ilgimi çekti. Düşünceniz nedir?

Çok Yazılan Konular

Kelime OyunuGibisinSon heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime türetmeSon iki harften kelime bulma oyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Üstteki üye sizce ne düşünüyor?SessizNereye gidiyoruz

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 çil 1 hayvansever 3 kulağa su kaçması 2 kauçuk 1 katillerin canilerin hapiste hafta sonu evci izne çıkması 1 Bugün olanlar 1 güreş 1 oyun 1 uçuk 1

Son Haberler

Zorunlu Karşılık Oranları Yayımlandı26 hizmet yılı olan memurun e-devlet'te sigorta süresi neden 28 yıl olarak görünür?24 Mayıs 2024'den önemli gündem başlıklarıKurban Paylaşmaktır!Bakan Bolat: Türkiye'nin ekonomik gelişimi için mücadelemizi sürdüreceğiz

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri