Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


24 Mayıs 2024 06:51
Niyet ettim

Niyet ettim

Niyet ettim Allah rızası için Peygamber'in sav. ümmetini ateşten kurtarmaya niyet ettim. Hiç olmamış sevgili Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan hiç olmamış hiç Osmanlı gibi olmamış. Romalılar Alaşehir'e hakim iken Yıldırım Beyazıt savaş vermiş ve almış memleketi. st. Jean klisesini bizimkiler yıkmak istese de Yıldırım Beyazıt öyle yapmayın deyip, kesesinden tam karşısına bir camii inşa etmelerini istemişve Yıldırım Beyazıt camii yaptırılmış. Romalılar tekrar Alaşehir'i ele geçirip camiinizi yıkmışlardır. Yıldırım Beyazıt tekrar Alaşehir'imizi kurtarmıştır lakin kiliseyi yıktırmamıştır. Halk kendi imkanları ile Camiimizi onarmışlardır. Ve şu anda yani bu Mayıs ayında bu 2024 yılında camiimiz ve klisemiz ibadete ve ziyarete açık haldedir. Niğde ili Alaaddin tarihi mimari camii ise kapatılıp müze yaptırılmıştır. Ne kadarda benziyor ki tam karşısında klise vardır ve oda kapatılıp kütüphane yaptırılmıştir. Ayasofya'yı açan adama bu iş hakaret gibi geldi bana Sevgili Cumhurbaşkanımız .Hiç olmamış hiç Osmanlı gibi olmamış.

Meczup Barış Sağlam

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