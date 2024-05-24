Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Mayıs 2024 08:54
LGS Sorunsalı

Arkadaşlar lgs görev isteği aşamasında sadece 1. Oturum yazıyordu. Tecrübeli olanlar "hep öyle yazar ama sınav 2 oturumluktur ve 2 sınav ücreti ödenir" demişlerdi. Şu an görevlendirmeler yapıldı hala sadece 1. Oturum yazmakla birlikte sınav puanı olarak da tek sınav puanı olarak 91 işlenmiş. Tek oturum ücretiyle 2 oturumda görev almamız mı bekleniyor? Şayet öyleyse iptal etmeyi düşünüyorum.


Velocıraptor
Genel Müdür
24 Mayıs 2024 09:06
bende de aynısı oldu. uzun yıllardır sınav görevi almadığım için bilgim de yok doğrusu. en son 5.sene evvel yks görevi almıştım. bir bilen aydınlatıtsa seviniriz.

pkavfa
Memur
24 Mayıs 2024 09:15

Evet, tek oturumluk ödeme yapılacakmış. Herhangi bir şekilde belirtilmeden, açıklanmadan, hiçbir şekilde bilgilendirilmeden böyle bir tasarrufa gidilmiş.


68ozgur
Aday Memur
24 Mayıs 2024 09:48

0 puanım olmasına rağmen bana görev çıkmamış ama sınav puanı olan bir arkadaşa görev çıkmış

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