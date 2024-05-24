LGS Sorunsalı

bende de aynısı oldu. uzun yıllardır sınav görevi almadığım için bilgim de yok doğrusu. en son 5.sene evvel yks görevi almıştım. bir bilen aydınlatıtsa seviniriz.

bende de aynısı oldu. uzun yıllardır sınav görevi almadığım için bilgim de yok doğrusu. en son 5.sene evvel yks görevi almıştım. bir bilen aydınlatıtsa seviniriz.