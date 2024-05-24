KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Mayıs 2024 09:18
DHMİ personel alımları

DHMİ hemn açıktan hemde kpss tercihi ile personel alıyor. bu alımlardaki personelin farkı nedir iş tanımları nelerdir? aim memuru ile normal memur arasındaki farklar nelerdir?


mratanamayan
Aday Memur
24 Mayıs 2024 09:31

normal memur 1.3 dizel manuel linea ya biner aim memuru 2024 1.5 dizel otomatik focusa

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