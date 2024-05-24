Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


24 Mayıs 2024 10:22
Bağış
Selamun Aleyküm daha önce sevdiğim bir abimden gram altın değerinde söz verdiğim günde ödemek şartıyla bir miktar borç para aldım faiz olarak almadım bu parayla bağış yapmak caiz midir fıkıhtaki hükmü nedir bilgi verebilir misiniz teşekkürler

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