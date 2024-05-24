Selamun Aleyküm daha önce sevdiğim bir abimden gram altın değerinde söz verdiğim günde ödemek şartıyla bir miktar borç para aldım faiz olarak almadım bu parayla bağış yapmak caiz midir fıkıhtaki hükmü nedir bilgi verebilir misiniz teşekkürler

Selamun Aleyküm daha önce sevdiğim bir abimden gram altın değerinde söz verdiğim günde ödemek şartıyla bir miktar borç para aldım faiz olarak almadım bu parayla bağış yapmak caiz midir fıkıhtaki hükmü nedir bilgi verebilir misiniz teşekkürler