Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Mayıs 2024 10:38
Kamuda mühendis olacağıma sokakta bekçi olaydım

işte bu harika olurdu. sokakta gezerdim arkadaşlarla devlet bana gezmem için para verirdi.

maaşta kıyak zaten.

sorumluluk puf, eti puf.

her şey harika olurdu keşke devlet çapraz geçiş falan açsa.


aasi.maviiiii
Aday Memur
24 Mayıs 2024 11:53

İstifa edip bekçilik sınavlarına girin sizi tutan mı var, şu an o kadro için gece gündüz çalışan niceleri var hem kamuda tasarruf da varken artı bir kadro yer açılmış olur fena mı!!


Amiralinofkesi
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:04

Aylık en az 240 saat mesai, günlük sakal traşı, sokakta başına ne geleceği meçhul bir çalışma şekli


fnym17
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:27
Kendi mesleğimizi yükseltmek için diğerlerini hakir görmek doğru bir protesto şekli değil. Başkalarını aşağı çekerek yükselemeyiz. Yükselsek bile etik olmaz.
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