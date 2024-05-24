Kamuda mühendis olacağıma sokakta bekçi olaydım

Kendi mesleğimizi yükseltmek için diğerlerini hakir görmek doğru bir protesto şekli değil. Başkalarını aşağı çekerek yükselemeyiz. Yükselsek bile etik olmaz.

Kendi mesleğimizi yükseltmek için diğerlerini hakir görmek doğru bir protesto şekli değil. Başkalarını aşağı çekerek yükselemeyiz. Yükselsek bile etik olmaz.