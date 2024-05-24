Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2024 10:48
Atama sonuçları açıklandıktan sonra yapılacaklar

Herkese merhaba. Çoğumuzun heyecanla beklediği bazılarının istemediği bazılarının çok istediği tayin dönemi geldi çattı. Daha önce tayin yaşamış tecrübeli seflerimizden yapılması gerekenler ilişik kesmeler ne zaman gidilir ne zaman yolluk yatar vs konularda bilgi alışverişi olması için konuyu açtım. Herkese iyi forumlar dilerim.


Kajmeran 23
Memur
24 Mayıs 2024 11:10
her tayin dönemi olduğu gibi bu tayin döneminde de birileri sevinecek birileri üzülecek, hic kimseyi memnun edemiyecekler çünkü birileri kimselerin gitmek istemediği yerlere gitmek zorunda benim gibi geçen sene tercih dışı hakkariye geldim, ondan içiniz ferah olsun Allah kalbinize göre versin zor bir durum Allah kimseyi darda zorda bırakmasın. amin
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