Atama sonuçları açıklandıktan sonra yapılacaklar

her tayin dönemi olduğu gibi bu tayin döneminde de birileri sevinecek birileri üzülecek, hic kimseyi memnun edemiyecekler çünkü birileri kimselerin gitmek istemediği yerlere gitmek zorunda benim gibi geçen sene tercih dışı hakkariye geldim, ondan içiniz ferah olsun Allah kalbinize göre versin zor bir durum Allah kimseyi darda zorda bırakmasın. amin

her tayin dönemi olduğu gibi bu tayin döneminde de birileri sevinecek birileri üzülecek, hic kimseyi memnun edemiyecekler çünkü birileri kimselerin gitmek istemediği yerlere gitmek zorunda benim gibi geçen sene tercih dışı hakkariye geldim, ondan içiniz ferah olsun Allah kalbinize göre versin zor bir durum Allah kimseyi darda zorda bırakmasın. amin