Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Mayıs 2024 11:13
MEB Bakanından önemli Tweet mesajı !

Eğitim dolu bir haftayı daha geride bıraktık.

Çocuklarımızın oyunlarla geçirdikleri zaman, onların hayal gücünü geliştirirken sosyal becerilerini de güçlendirir.

Cumamız bereketli, çocuklarımızla nitelikli zamanlar geçireceğiniz iyi bir hafta sonu sizlerle olsun.

Yusuf TEKİN


Özgürlükzamanı
Aday Memur
24 Mayıs 2024 11:14

Öğretmenlerin isteklerini salladığı yok. Herşey güllük gülistanlık gibi hareket ediyor.


Özgürlükzamanı
Aday Memur
24 Mayıs 2024 11:18

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslak metin üzerinde çalışmalar bitme aşamasında. Taslak metin, TBMM AK Parti grubuna gönderildi. Önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Edip ÜZEN Tweet Mesajı

Ne bitmez haftalarmış...


Özgürlükzamanı
Aday Memur
24 Mayıs 2024 11:27

ÖMK ulusal güvenlik meselesi haline geldi devlet sırrı gibi...

Toplam 3 mesaj

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