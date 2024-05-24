ankara demirlibahce'de merkezi konumda 3+1 kiralik daire..

Daire Demirlibahçe Mh. Uzgörenler Sokakta, Saat Kulesine çok yakındır. 2.kattadır ve üstünde daire var. Odalar bağımlı. Mutfak küçük. Dış cephe ve mantolama yeni yapıldı. Cephesi tamamen açık. Dikimevi metroya 6-7 dk, Demirlibahçe tren istasyonuna 1 dk. yürüme mesafesindedir. Heryere yakındır. Tercihimiz memurdur ve sadece MEMURA kiraya vericem. Emekli memur tercih etmiyorum. Bekar ya da evli diye ayırt etmiyorum. 1 kira bedeli peşin alinacak. 1 kira bedeli de depozito istiyorum. Aidat ev sahibine ait. Ev, en gec Haziranin 15'inde boşalacak. Görmek isteyenler akşamları 7 den sonra görebilir. Evin yerini net olarak anlayabilmeniz için konumu nokta atışı işaretliyorum. Kira bedeli 13.000 TL. KARŞIMDAKİ KİŞİNİN TAVRINA GÖRE MUTLAKA BİR PAZARLIK PAYI VARDIR. NOT: Vardiya nöbet usulü çalıştığım için aramadan önce mesaj atın. (0537 822 87 06) Telefonlara anında dönemeyebilirim.
Daire Demirlibahçe Mh. Uzgörenler Sokakta, Saat Kulesine çok yakındır. 2.kattadır ve üstünde daire var. Odalar bağımlı. Mutfak küçük. Dış cephe ve mantolama yeni yapıldı. Cephesi tamamen açık. Dikimevi metroya 6-7 dk, Demirlibahçe tren istasyonuna 1 dk. yürüme mesafesindedir. Heryere yakındır. Tercihimiz memurdur ve sadece MEMURA kiraya vericem. Emekli memur tercih etmiyorum. Bekar ya da evli diye ayırt etmiyorum. 1 kira bedeli peşin alinacak. 1 kira bedeli de depozito istiyorum. Aidat ev sahibine ait. Ev, en gec Haziranin 15'inde boşalacak. Görmek isteyenler akşamları 7 den sonra görebilir. Evin yerini net olarak anlayabilmeniz için konumu nokta atışı işaretliyorum. Kira bedeli 13.000 TL. KARŞIMDAKİ KİŞİNİN TAVRINA GÖRE MUTLAKA BİR PAZARLIK PAYI VARDIR. NOT: Vardiya nöbet usulü çalıştığım için aramadan önce mesaj atın. (0537 822 87 06) Telefonlara anında dönemeyebilirim.