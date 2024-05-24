Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mayıs 2024 11:28
afad deprem paraları ne oldu?
afadın deprem bölgesi personeline yapacağı ödenek ne oldu ?

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