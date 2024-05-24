Soruşturma bilgisinin Polnet'ten silinmesi

Ulan keşke şu fetö pçlerinin olduğu dönemde polis olmasaydık başımıza bela oldu kyok da alsan hiç suçun olmasa da bi kere ifade verdik ya emniyetin gözünde hep şüpheli kaldık

Ulan keşke şu fetö pçlerinin olduğu dönemde polis olmasaydık başımıza bela oldu kyok da alsan hiç suçun olmasa da bi kere ifade verdik ya emniyetin gözünde hep şüpheli kaldık