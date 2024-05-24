Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2024 11:35
Soruşturma bilgisinin Polnet'ten silinmesi

Abiler devrelerim dün avukat aracılığıyla tebliğ edildi. Malum konudan okul döneminde toplantılara gitmediğim halde ismimi verdiler. 2022 de emniyette ifade vermiştim. Dün de AD kodu ve kyok kararı geldi. Ben kendimden eminim hiç bi yerde bulunmadım adamlar rastgele isim saymışlar ben de dahil. 2 sorum olacak. Öncelikle ifademi alan organize şube polnet kaydına şüpheli olarak kaydımı girdi. Savcılıktan gelen Karar altında ifadeyi alan birime de dağıtım var. Bu yazı polnet kaydımdan yani Gbt den kalkar mı gidip kendim mi söylemeliyim. Ayrıca benim ismimi geçiren şahıslar ile ilgili iftiradan dava açmalı mıyım yoksa konuyu hiç irdelemeyim mi fikirlerinize ihtiyacım var


Bilmiyore
Aday Memur
24 Mayıs 2024 11:39

kararı gbt ye verip kihbiden kaldırtabilirsin ama polnetten kaldırmıyorlar. Sadece kararı işliyorlar


tcdebiraynasiz
Aday Memur
24 Mayıs 2024 11:48
Peki kararı işletmek için ifade alınan şubeye gidip söylemem mi gerekir yada sizce gerek var mı zaten silinmiyorsa durduk yere fişlendik
Bilmiyore, 2 saat önce

kararı gbt ye verip kihbiden kaldırtabilirsin ama polnetten kaldırmıyorlar. Sadece kararı işliyorlar


tcdebiraynasiz
Aday Memur
24 Mayıs 2024 11:55
Ulan keşke şu fetö pçlerinin olduğu dönemde polis olmasaydık başımıza bela oldu kyok da alsan hiç suçun olmasa da bi kere ifade verdik ya emniyetin gözünde hep şüpheli kaldık
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