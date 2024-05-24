Maaş hakkında

ben de o şekilde işe başladım ayın 15 inde başladım diğer ayın 15 inde çift maaş aldım senin kurumla konuşsan iyi olur

ben de o şekilde işe başladım ayın 15 inde başladım diğer ayın 15 inde çift maaş aldım senin kurumla konuşsan iyi olur