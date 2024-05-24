Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Mayıs 2024 11:56
Maaş hakkında

Arkadaşlar 29unda işe başladık. 15inde maaş alırken hem ilk ay peşin hemde çalıştığımız kadar alacağımızı sanıyorduk. Fakat sadece ilk tam maaşımızı yatırdılar ve çalıştığımız gün kadar alacağımız maaşı almadık. Sözleşmeli personel olduğumuz için mi böyle oldu her kafadan bir ses çıkıyor.29undan 15ine kadar 144 saat çalışma sürem oldu. Çalıştığımız günün parasını vereceklerse yapmamız gereken birşey var mı?


rewange02
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:28
ben de o şekilde işe başladım ayın 15 inde başladım diğer ayın 15 inde çift maaş aldım senin kurumla konuşsan iyi olur

Dgncnns
Aday Memur
24 Mayıs 2024 12:30
hastane mutemeti ile iletişime gecmeni tavsiye ederim hata yapılmış olabilir
Toplam 2 mesaj

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