Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2024 13:26
Asker emeklileri kadar değerimiz yokmuş

Asker Emeklileri Kadar Değerimiz Yokmuş Sayın bakanım Polis Emeklileri sizden müjdeli haberler bekliyor hakkımızı savunun o kadar hizmet ettik hiç mi değerimiz yok o kadar şehit verdik o kadar gazı olduk hiç mi değerimiz yok illa intihar edelim belki o zaman bizi hatırlarsınız memurlar net haber yapın Polis Emeklileri İntihar Seviyesine gelmiş Haklarımızı istiyoruz


sam34
Memur
24 Mayıs 2024 14:12
okadar haklısınki maalesef sesimizi teşkilat içinden bile destek görmek istenmiyor. eksi veren neden eksi verir anlaşılır gibi değil.

Doganes1997
Aday Memur
24 Mayıs 2024 14:17
asker emeklisini küçümsemen yakışmamış sana, bu kıyaslama doğru degil
Toplam 2 mesaj

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